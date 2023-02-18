Hatay’da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı.

Hatay’da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı.

Hatay Antakya Kanatlı apartmanında depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar, bir çocuk ve bir kadın enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin Suriyeli depremzede ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar’ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı görüldü.