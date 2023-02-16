Ölmez’in tedavisi Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam edecek.

Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda depremin 248’inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Havalimanı’nda kendisini bekleyen ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü.

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