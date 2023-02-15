Hatay’da depremin 232. saatinde bir enkazdan duyulan ses, tüm ekipleri seferber etti. Enkazda canlı birinin olduğunu belirleyen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hatay’da depremin 232. saatinde bir enkazdan duyulan ses, tüm ekipleri seferber etti. Enkazda canlı birinin olduğunu belirleyen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hatay Cebrail Mahallesi Arzu Apartmanı’nda depremin 232. saatinde canlı kurtarma umudu devam ediyor. Apartmanda termal cihazlarla incelemelerde bulunan ekipler, canlı birinin çıkma ihtimaline karşı adeta seferber oldu. Binanın enkazında galeri oluşturan ekipler, sesin geldiği yöne doğru bir koridor oluşturdu. AFAD, TTK Madencileri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve aralarında yabancıların da bulunduğu birçok arama kurtarma ekibinin enkazdaki çalışması sürüyor.