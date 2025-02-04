Tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay kent merkezinde, 2 yıl sonra yeniden binalar yükselerek yaralar sarılmaya devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde kent merkezinde yüzlerce binanın aynı anda yapıldığı onlarca vinçin çalıştığı görülüyor.

6 Şubat 2023’te meydana gelen merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki deprem tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Depremler sonucunda Türkiye’de resmi rakamlara göre 53 bin 537 vefat ederken, 107 bin 213 kişi de yaralandı. Depremden kısa süre sonra yaralar sarılmaya başlandı. Depremin 2 yıl dönümü yaklaşırken Hatay genelinde belediye binası yakınında ağır hasarlı olan binalar yıkılıp yerlerine yenileri yükseliyor. Havadan çekilen görüntülerde şehirde aynı anda onlarca vinç çalıştığı görüntülere yansıdı. Konteyner kentlerde ise hayat devam ederken, çadırlar ise kaldırıldı. Depremde hurdaya dönen araçlar ise şehrin merkezinin girişinde toplanıp araç mezarlığında bekletiliyor. Şehrin yaraları sarılırken, kent depremin 2. yılında tekrar eski görüntüsüne adım adım yaklaşıyor.