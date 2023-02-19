Adıyaman’da depremin 14’üncü gününde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında gözyaşı dökmeye devam ediyor.

Adıyaman’da depremin 14’üncü gününde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında gözyaşı dökmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, bin 485 binanın yıkıldığı, 4 bin 85 binanın ağır hasarlı olduğu Adıyaman’da enkaz altından cansız bedeni çıkarılan vatandaşlar, Adıyaman Mezarlığına defnedilmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ise mezarlıklardan ayrılmıyor. Vefat edenler için gözyaşı döken vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Çocukların mezar taşlarına bırakılan oyuncak, süt ve çikolatalar ise yaşanan acıyı gözler önüne seriyor.

“Allah kimseye anne acısı yaşatmasın”

Depremde diyaliz hastası annesi Fatma Kaya’yı kaybeden Asabi Kaya ise 15 yıl boyunca annesinin bakımını yaptığını belirterek, “Annem vefat etti. Hep dua ederdi bizim için. Bize bir şey olmadı, görevimizi yerine getirerek onu yıkadık. Annelerin duaları kabul olur. Eşim 15 yıl boyunca baktı, gurbete gidemedik. Allah kimseye anne acısı yaşatmasın. Anne yok, baba yok, kimsesiz kaldık. Kapı komşum bağırıyordu. Onlara yardım edemedim. Hiçbir şey yapamadık. Bir türlü sabah olmadı. Bitmez bir geceydi. Allah tüm Türk toplumundan razı olsun. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Çok büyük birlik ve beraberlik var. Bu oldukça kimse mağdur olmaz. Herkes bize yardımcı oldu” dedi.