Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra’yı enkaz altından sağ çıkardı. Haberi alan küçük kızın ailesi ile kurtarma ekiplerinin sevinci ve heyecanı görenleri duygulandırdı.

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra’yı enkaz altından sağ çıkardı. Haberi alan küçük kızın ailesi ile kurtarma ekiplerinin sevinci ve heyecanı görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin 6. gününde Hatay’dan art arda umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 132. saatinde 12 yaşındaki Zehra isimli bir çocuğu enkaz altından kurtardı. Küçük kız, sağlık ekiplerine teslim edildi. Haberi alan yakınları ve kurtarma ekipleri sevinç gözyaşlarına boğuldu.