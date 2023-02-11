İlk müdahalesi yapılan Ergin Güzeloğlu, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren İstanbul İtfaiyesi ekipleri, depremin 122. saatinde 34 yaşındaki Ergin Güzeloğlu’nu Hatay Merkez’de bulunan enkazdan sağ olarak kurtardı.

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremin 122. saatinde 34 yaşındaki Ergin Güzeloğlu’nu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.