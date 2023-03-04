Kahramanmaraş merkezli depremin 10’uncu gününde Malatya’daki bir binanın enkazından canlı olarak çıkartılan papağanı, Bingöl’deki sağlık personeli sahiplendi.

Kahramanmaraş merkezli depremin 10’uncu gününde Malatya’daki bir binanın enkazından canlı olarak çıkartılan papağanı, Bingöl’deki sağlık personeli sahiplendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Depremin yaraları bölgede sarılmaya devam ederken, enkazlardan çıkarılan hayvanları da duyarlı vatandaşlar sahipleniyor. Yıkıcı depremin etkilediği Malatya’da görev alan Bingöl UMKE personeli Kamil Çoban, depremin 10’uncu gününde enkazdan canlı çıkarılan papağını kendi evinde beslemeye başladı. Şuan için papağını sahiplenen sağlık çalışanı Çoban, şayet sahibi hayattaysa papağanı iade edeceğini söyledi.

Yaşanan süreci anlatan sağlık çalışanı Kamil Çoban, enkaz başındayken kuş sesi duyduklarını ve çalışmayı durduklarını söyledi.

Aynı kafesin içinde bir papağan daha olduğunu ancak soğuktan ve açlıktan telef olduğunu belirten Çoban, “Yaklaşık bir ay önce meydana gelen depremde Malatya’da görev yaptım. Görevimizin 10’uncu gününde kepçe operatörünün çalışması sırasında bir kuş sesi duyduk. Zaten enkaz başındaydık biz de. O sırada kepçe operatörünü durdurup baktık ve kafesin içinde iki tane papağanın olduğunu gördük. Kafesi enkaz altından çıkardığımızda maalesef papağanlardan biri ölmüştü, diğeri de soğuktan bayağı bir etkilenmişti. 10 günlük süre içinde hem aç hem de susuzdu. Kafesiyle birlikte çıkardığımızda suyu donmuştu yemi de bitmişti. Bu şekilde çıkarıp bulunduğumuz ortamda sıcak bir alana götürdük. Papağan ile ilgilendik, beslemeye çalıştık, kafesini onarmaya çalıştık. O süreçte tabi çevrede bulunan ailelere sorduk papağanın sahibi var mı yok mu diye. Kimse sahiplenmedi, sahibi hayattadır diye bekledik binanın oralarda. Herhangi bir sahibi çıkmadı ve sahiplenen de olmadı. O gece şartlardan dolayı 112 ekibimizle birlikte Bingöl’e gönderdik. Burada bakımları yapıldı, kafesi onarıldı. Papağanı sahiplendik. Kendi evimizde besliyoruz. İnşallah sahibi hayattadır. Kuşunu ona iade ederiz” dedi.