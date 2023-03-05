Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binanın enkazından 102 saat sonra kurtarılan Mahmut Sami Şahin, yaşadıklarını anlattı. Düzce’den afet bölgesine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç adam, "Düzce’den bir itfaiye ekibi gelecek, benim hayatımı kurtaracak hiç hayal etmezdim. Çok sıkıştığım bir dönemde Allah bana Düzce itfaiyesini gönderdi. Sağ olsunlar. Enkaz altında benimle sürekli sohbet edip, direncimi yüksek tuttular" dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binanın enkazından 102 saat sonra kurtarılan Mahmut Sami Şahin, yaşadıklarını anlattı. Düzce’den afet bölgesine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç adam, "Düzce’den bir itfaiye ekibi gelecek, benim hayatımı kurtaracak hiç hayal etmezdim. Çok sıkıştığım bir dönemde Allah bana Düzce itfaiyesini gönderdi. Sağ olsunlar. Enkaz altında benimle sürekli sohbet edip, direncimi yüksek tuttular" dedi.

Elbistan’da ikamet eden Mahmut Sami Şahin, Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depremde enkaz altında kaldı. Uzun süre yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi veren Şahin, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin 102. saatinde kurtarıldı. Elbistan’da tedavisi devam eden genç adam, enkaz altında yaşadıklarını Düzce TV’nin canlı yayınına bağlanarak anlattı.

"Burada öleceğimi düşündüm"

Enkaz altında baygınlık geçirdiğini söyleyen Şahin, "Uyandıktan sonra şebekelerin çekmediğini fark ettim. Birkaç tane mesaj atmayı denedim ama başarılı olamadım. Sonra düşündüm. 10-15 gün enkaz altında olacağımı, belki de burada öleceğimi düşündüm. Telefona ihtiyacım olduğunu düşündüm. Telefonu kapattım. Günde 10 dakika açıp, şebekeyi kontrol etmeye başladım. 3. gün oldu, telefonu açtım. Telefonda küçük bir şebeke çektiğini fark ettim. Ailemden birine haber verip durumu anlattım. Ondan sonra harekete geçildi. Sağ olsun Düzce itfaiyesi harekete geçti. Olayın başlangıcı böyle oldu" dedi.

"Savaşacağım, yürümek için her şeyi yapacağım"

Evden çıkmak üzereyken depreme yakalandığını anlatan Mahmut Sami Şahin, "Ben evden çıkmak üzereydim. Tam kapıyı açtım deprem başladı. Merdiven boşluğunda bir yere düştüm. Uyandığımda merdivenlerin olduğu yerde kapılar vardı. Her yer yıkılmıştı. 102 saat sonra enkazdan çıktım. Yanımda herhangi bir şey yoktu. Bir şey yiyip içmedim. Şu anda sadece ayağımda biraz sıkıntı var. Kas dokusunda zararlar varmış. Eskisi gibi yürüyebilecek miyim tam bilmiyorum ama savaşacağım, yürümek için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"Çok sıkıştığım bir dönemde Allah bana Düzce itfaiyesini gönderdi"

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Şahin, "Düzce’den bir itfaiye ekibi gelecek, benim hayatımı kurtaracak hiç hayal etmezdim. Tamamen sürpriz oldu. Çok sıkıştığım bir dönemde Allah bana Düzce itfaiyesini gönderdi. Sağ olsunlar. Enkaz altında benimle sürekli sohbet edip, direncimi yüksek tuttular. Ben rahat davrandım. Onlar da benimle enkaz altında sürekli şakalaştılar. Zaman zaman yasak olmasına rağmen su istedim, onlar da beni kıramadılar" ifadelerini kullandı.

Daha önce Düzce’ye hiç gelmediğini de dile getiren genç adam, "Düzce’ye geleceğim, söz veriyorum" dedi.