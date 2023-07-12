Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan, 85 Yaşındaki Hidayet Demirağ bir çok afette görev alan Düzce Arama Kurtarma Ekiplerine ulaşımda kolaylık olsun diye araç bağışladı.

Düzce’nin Batakçiftlik Köyü’nde yaşayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ, 1999 yılından meydana gelen Marmara ve Düzce depremlerini yaşadı. Demirağ, Kahramanmaraş depremi sonrasında yaptıkları özverili çalışmalardan etkilenerek Düzce Arama Kurtarma Ekiplerine (DAKE) arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere araç bağışladı. Babası İbrahim Demirağ ve annesi Sabriye Demirağ adına yaptığı bağış için DAKE ekipleri de Hidayet Demirağ’ı evinde ziyaret ederek, bağışı için teşekkür ettiler. Ziyarete AFAD Müdürü Ali Kartal, DAKE Yönetimi ve gönüllüleri katıldı.

Ziyarette konuşan Hidayet Demirağ; “1999 depremini yaşadık. Birçok akrabam enkazların altından çıkartıldı. Kahramanmaraş Depreminde de AFAD ve birçok STK gibi üstün fedakarlık göstererek çalışan Düzce Arama Kurtarma Ekibine torunlarım vasıtasıyla ulaştım. Babam İbrahim Demirağ ve Annem Sabriye Demirağ hayrına bir araç bağışlamak istedim. Bağışlanan aracın arama kurtarma çalışmalarında kullanılmasını ve canları kurtarmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Ali Kartal ve DAKE üyeleri, Hidayet Demirağ’a bağışı için plaket verdiler.