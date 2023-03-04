Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası KYK Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu B Blok’ta misafir edilen çocuklara yönelik “Moral ve Motivasyon Etkinliği” düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası KYK Seyyid Vakkas Öğrenci Yurdu B Blok’ta misafir edilen çocuklara yönelik “Moral ve Motivasyon Etkinliği” düzenlendi.

Etkinlikte Manevi Danışmanlar Şule Hacer Adatepe, Birgül Pehlivan ve Asiye Cesur çocuklara çeşitli el işi yapımını öğretti. Depremden etkilenen çocukların yüzlerinin gülmesi için düzenlenen etkinliklerde din görevlileri ve gönüllüler depremin acılarını unutturmak için çaba sarf etti. Çocukların hayal dünyalarına katkı sunmak için düzenlenen etkinliklerde moral bulan çocuklar güzel zaman geçirirken, KYK yurtlarında oluşturulan etkinlik alanlarında, oyun hamuru, resim ve boyama atölyesi gibi farklı programlar gerçekleştiriliyor.