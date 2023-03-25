Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar gören Elazığ’da vatandaşlar, hem depremin neden olduğu travmayı atlatmak hem de depremi önceden hissettiğine inanılması nedeniyle muhabbet kuşlarına yöneldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, kuşların depremi önceden hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki inanış hobi kuşlarına ilgiyi de arttırdı. Bu çerçevede Elazığ’da vatandaşlar pet-shop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok hobi kuşu satın alıyor.

Depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden pet-shop mağazası sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, ’’Yaşanan depremlerden sonra muhabbet kuşu satışlarında ciddi bir artış oldu. Önceden 2 ya da 3 tane satılan muhabbet kuşlarını şimdi yirmi civarında satıyoruz. Bildiğiniz gibi kuşların depremi önceden hissettiği söylendiği için vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ayrıca çocukların depremde yaşadıkları korkuyu yenmeleri için de aileler bu kuşları alıyor’’ dedi.