Şüphelilerden 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye gire, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, deprem sonrası yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 2’si kadın, 5’i tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremi fırsat bilerek yağma ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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