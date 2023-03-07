Gaziantep’te yeni aldıkları evde 7,7 büyüklündeki depreme yakalanan aile adeta kıyameti yaşadı.

Gaziantep’te yeni aldıkları evde 7,7 büyüklündeki depreme yakalanan aile adeta kıyameti yaşadı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Havva Yılmaz (43) , Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak adlandırılan depremden çocukları ile birlikte yara almadan kurtuldu. Yeni aldıkları evde 16. gün depreme yakalanan aile büyük şok yaşadı. Ağır hasar gören evlerini terk etmek durumunda kalan aile Tokat’a taşındı. Nurdağı’nda güzellik salonu işleten Havva Yılmaz, iş yeri ve evinden kurtarabildikleri ile yeni bir hayat kurmak için adım attı. Birçok yakınını kaybeden Yılmaz, Karşıyaka Mahallesinde açtığı işyerinde yaşadığı ağır travmayı atlatmaya çalışıyor.

Yeni aldıkları evde adeta kıyameti yaşadılar

Depreme çocuklarının sesleri ile uyandığını belirten Yılmaz, “Deprem sabahı çok acıydı. Evde iki çocuğum vardı. Onlar bana koştular anne ne oluyor diye. Can havliyle aşağı indik ki ortalık ana baba günü gibiydi. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkesin başına bir şeyler düşmüş. Herkesin bir yerleri kanıyor. Herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Kıyamet gibiydi. Bir ay oldu bugün ama hiçbir şekilde içimden, kafamdan atamıyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Birçok esnaf arkadaşımızı kaybettik. Birçok arkadaşımı kaybettim. Yani inanılmaz acı bir olaydı. Rabbim kimselere yaşatmasın inşallah. Şu an konuşurken bile o kadar kötüyüm ki anlatamam size. Yani ölüm, çaresizlik. İnsanların bağırışları, çağırışları, o anda kaçışmalar. İnanılmaz acı bir olaydı. Yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Telefonlar çekmiyor. Elektrikler kesildi, yağmur yağıyor. Nereye kaçacağımızı, ne yapacağımızı bilemedik. Binalar üstümüze üstümüze geliyordu. Evimi yeni almıştım. 15 gün olmuştu ben taşınalı. 16. gün zaten depremi yaşadık. Evimizi de tadını da çıkaramadık. Giden canlara mı üzülelim? Evimize mi üzülelim? Mallarımıza mı üzülelim? Arkadaşlarımıza, dostlarımıza mı üzülelim? Ne yapacağımızı bilemedik” dedi.

Tokat’ta iş yeri açtı

Geride birçok hatıra bıraktıklarını ifade eden Yılmaz, “Yarım kalmış arkadaşlıklar, dostluklar bıraktık. Akrabalarımızın yarıdan çoğu öldü. Esnaf arkadaşlarımız gitti. Yani bilmiyorum hepsi yarım kaldı. Tokat’a yerleşmeye karar verdik. İş yerimizi açtık. Evimizi tuttuk. Burada yeni bir hayata başlamaya çalışacağız inşallah. Birkaç parça eşyamız ile iş yerimizin işte cihazlarımızı kurtarabildik. Başka da bir şeyimiz kalmadı” diye konuştu.

"Çalışmazsak bu psikolojiyle yaşayamayız"

Çalışarak depremi unutmak istediğini ifade eden Yılmaz, “Gaziantep’e dönüşü düşünmek için çok erken. Ama insanın memleketi gibisi de yok yani. Memleketimiz ayağı dikilirse neden olmasın? Tokat’ta iş yerimizi açtık. Çalışmak zorundayız. Yani çalışmazsak bu psikolojiyle yaşayamayız. Yani kafayı dağıtmak zorundayız. Kafayı dağıtmazsak zaten olmaz” ifadelerini kullandı.