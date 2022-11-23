Gece saatlerinde Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul’daki afet için yapılan hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi tarafından 37 mahalledeki farklı noktalara konuşlandırılan afet müdahale konteynerlerinde, profesyonel ekipler gelene kadar kullanılabilecek kurtarma gereçleri bulunuyor.

Gece saatlerinde Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul’daki afet için yapılan hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi tarafından 37 mahalledeki farklı noktalara konuşlandırılan afet müdahale konteynerlerinde, profesyonel ekipler gelene kadar kullanılabilecek kurtarma gereçleri bulunuyor.

Merkezi Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul’un da içerisinde bulunduğu bir çok ili de sallayan ve endişeye yol açan depremin ardından gözler İstanbul’da deprem ile ilgili hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi de muhtemel bir deprem halinde yapılacaklarla ilgili teyakkuz halinde çalışmalara devam ediyor. Başta Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki konteyner olmak üzere 37 mahallede konuşlandırılan afet müdahale konteynerlerinde bölgede herhangi bir afet yaşanması durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar kullanılabilecek basit kurtarma gereçleri bulunuyor. Konteynerlerde jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı gibi çeşitli malzemeler bulunduğu görüldü.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ani bir sarsıntı, deprem olduğunda İstanbul’umuzda bir telaş oluyor tabii. Ama çok şükür bizim Ümraniye Belediyesi olarak her türlü alet, edevatın olduğu konteynerlerimiz var. 37 mahallemizde 37 konteynerimiz bulunuyor. Ayrıca bir seyyar aracımız var ve herhangi bir depremde kullanılması gereken her türlü alet, edevat orada var. Hatta 7 kat yerin altındaki bir sesi duyacak bir cihazımız var. Ümraniye’miz fiziki şartlar, ekipman, ekip olarak hazır. 20 arkadaşımız 24 saat usulüyle çalışabilecek durumda ve yılın 365 günü eğitimler vererek halkımızı bilinçlendiriyor. Öğrencilerimize, belediye personelimize eğitimler veriyorlar. Mahallelerimizde eğitimler veriyorlar. İnşallah böyle bir deprem olmaz. Olursa depreme hazırlıklıyız. Ülkemiz deprem ülkesi, İstanbul deprem şehri. Onun için hepimiz yekvücut halinde buna hazır olmalıyız. Ümraniye’mizde bir tabii afet anında, 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var. 250’ye yakın parklarımız var. Ayrıca burada gördüğünüz gibi büyük, 330 bin metrekare bir yerde her türlü ihtiyacın giderileceği toplanma merkezlerimiz var. Ümraniye’miz böyle tabii afetlere belediyemizle, halkımızla bilinçlenerek hazır halde” dedi.