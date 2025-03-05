Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, AFAD ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen "Depreme Dirençli Şehirler: Kamu Kurumlarının Rolü" konulu paneli düzenlendi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panelde konuşan Niğde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 2021 yılında üniversitesi bünyesinde kurulan Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Merkezin, deprem, taşkın, heyelan, kuraklık gibi doğadan kaynaklı afetler ile salgın hastalıklar, atmosfer kirliliği, kimyasal ve endüstriyel kazalar gibi insan kaynaklı olaylara ilişkin disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Rektör Uslu konuşmasında şunları söyledi; " Özellikle afet yönetimi ile afetlerin psikososyal etkilerine yönelik alanında uzman akademisyenlerimizce çeşitli eğitimler, farkındalık oluşturma etkinlikleri, bilimsel faaliyetler ve sertifika programları düzenlenmiştir. Örneğin asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremleri sonrası Üniversitemizin toplumumuzun her kesimine yönelik gerçekleştirdiği Niğde’nin depremselliğine ilişkin bilgilendirme konferansı ve depremin psikolojik etkilerine yönelik çalışmalar, bu faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla hareket eden Üniversitemiz, bilimsel bilginin topluma ulaştırılması açısından bilim iletişimini çok önemsiyor ve bu amaçla tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. "

"Yazılı kurallara uyulursa şehirler depreme dirençli hale gelir"

Panelin açılışında konuşan Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı ise deprem ülkesinde yaşadığımızı hatırlatarak yazılı kuralların uygulandığı zaman şehirlerin dirençli hale geleceğini belirtti. Çiftçibaşı; "Biz coğrafi olarak deprem ülkesinde yaşıyoruz ve bu acı gerçekle de ne yazık ki sık sık karşı karşıya kalıyoruz. Deprem öncesindeki hazırlıkları konuşuyoruz ama uygulamaya geldiğimiz zaman genelde sorunlu bir ortam ortaya çıkıyor. Yazılı kanunlarımızda bir sorun yok. Dirençli şehirler olabilmek için her şey düzenlenmiş, hesap edilmiş. Dere yataklarına binalar yaparsak, altyapımızı bu şekilde gerçekleştiremezsek şehirlerimizi dirençli halde getirmemiz mümkün değil. Çocuklarımızı doğal afetlerle ilgili bilinçli bir hale getirilmesi de gerekiyor. Yazılı kurallarla yaşanılan hayatın birbiriyle örtüşmesi ve bu konuda hiçbirimizin taviz vermeden şehirlerimizi dirençli hale getirmesi gerekli. " ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Yüksek Mimar Murat Onat, Yüksek Mühendis Erman Yurdagül, AFAD Şube Müdür Vekili Oğuz Çolağı, Kızılay’dan Erman Erbaş, UMKE Niğde sorumlusu Alpay Ayhan ve Mustafa Korkmaz panelde sunumlarını gerçekleştirdiler.