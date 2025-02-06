İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehri muhtemel depremlere karşı dirençli hale getirmek için kapsamlı çalışma programına ara vermeden devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, 30 Ekim İzmir ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak "Bir daha böyle acıların yaşanmaması için umuyorum herkes alması gereken dersi almıştır. Biz İzmir’deki yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek, yerleşime uygunluk haritası çıkartmak ve iyi bir afet yönetimi için Deprem Master Plan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ne kadar zorlu bir süreç olursa olsun bu dönemde riskli yapıların dönüşümü için süreci başlatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin afetle dirençli hale getirmek, doğayla uyumlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için Deprem Master Planı çalışmalarına hız kazandırdı. Deprem Master Planı için altlık oluşturacak yapı envanteri, depremsellik-tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlandığında güvenli bir kent için gerekli veriler elde edilmiş olacak. Tüm araştırma sonuçları entegre edilerek deprem etkisinde yapı-zemin etkileşimi en gerçekçi şekilde analiz edilecek. Deprem tehlike haritası ile yerleşime uygunluk haritaları oluşturulacak. Kıyıları etkileyecek tsunami tehlikesi modellenecek.

Tugay: "Deprem öncelikli konumuzdur"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in en öncelikli konusunun deprem riskinin azaltılması ile ilgili çalışmalar olduğunu belirterek, "İzmir’i depreme dirençli hâle getirmek için başta yapı envanteri olmak üzere birçok risk azaltıcı çalışmayı sürdürüyoruz. Depremsellik araştırması ve zemin çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. 30 Ekim 2020’de İzmir’de, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin acısı hala çok taze. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için umuyorum herkes alması gereken dersi almıştır. Artık tüm kurumların elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor. Bu, İzmir’in öncelikli konusu. Türkiye’nin de öncelikli konusu olmak zorunda. Biz İzmir’deki yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek, yerleşime uygunluk haritası çıkartmak ve iyi bir afet yönetimi için Deprem Master Plan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ne kadar zorlu bir süreç olursa olsun bu dönemde riskli yapıların dönüşümü için süreci başlatacağız" dedi.

100 bin binanın envanteri tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı stoku çalışmaları kapsamında Bornova ve Bayraklı’da yaklaşık 100 bin binanın envanterini çıkardı. Bu çalışmayla yapıların deprem sırasındaki davranışları belirlenerek, binaya ilişkin her türlü bilginin yer aldığı kimlik belgesi oluşturuldu. Böylece o bina hakkındaki ruhsat, mimari proje gibi belgeler ile en yakın toplanma alanı gibi bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlanabiliyor. Yapı envanteri çalışmalarına Karşıyaka ilçesi ile devam edilecek.

Tsunami senaryoları da var

Depremsellik-Tsunami Araştırması ve Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşları ile de önemli çalışmalar yürütülüyor. İzmir il merkezini referans alan 100 kilometre yarıçaplı alanda sürdürülen "İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi" hala ülkemizin en geniş ve kapsamlı deprem araştırma projesi olarak biliniyor. Sadece İzmir değil Aydın ve Manisa illerinin bir bölümündeki fayları da kapsayan bu araştırma projesi tamamlandığında İzmir’in gelecekte kaç büyüklüğünde depremle karşı karşıya kalabileceğine, yapıları etkisi altına alacak deprem ivmesinin olası büyüklüğüne, depremlerin yüzey faylanması yaratma riski taşıyıp taşımadığına, kıyılarda oluşabilecek olası tsunami senaryolarına ilişkin somut bilgiler elde edilmiş olacak.

Mikrobölgeleme çalışmaları kentin tamamına yayılıyor

Mikrobölgeleme çalışmalarıyla da İzmir’in zemin yapısı inceleniyor. 30 Ekim İzmir Depremi’nden en çok etkilenen Bornova baseninin (Bayraklı, Konak, Bornova ilçelerini kapsayan) zemin yapısı ve basen etkisi dâhil davranış özelliklerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Bornova mikrobölgeleme çalışması kapsamında 7 bin 12 hektarlık alanda yaklaşık 1500 adet sondaj kuyusu açıldı. Bornova’da yürütülen mikrobölgeleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Diğer 11 merkez ilçede çalışmaların etaplar halinde tamamlanması hedefleniyor.

Bütün çalışmalar tamamlandığında; depremsellik ve tsunami projesi ile mikrobölgeleme ve yapı envanteri araştırma sonuçları entegre edilerek deprem etkisinde yapı-zemin etkileşiminin en gerçekçi şekilde analiz edilmesi öngörülüyor.

30 bin deney yapıldı

30 Ekim 2020 depreminin etkilediği Bornova’da zeminden alınan numuneler, Türkiye’de ilk kez İzmir’de kurulan Egeşehir Laboratuvarı’nda incelendi. Yaklaşık 30 bin deney yapıldı.

Egeşehir Laboratuvarı’nda Türkiye’de ilk ve tek olarak rezonant kolon, bender element deneyleri yapılıyor. Mühendislik olarak ise konsolidasyon, zeminde tek ve üç eksenli basınç dayanımı, kesme kutusu, kayada makaslama deneyi, kayada üç eksenli basınç dayanımı yapılıyor. Zemin (fiziksel) deneyleri ise su içeriği, kıvam limitleri, elek ve hidrometre analizi ile özgül ağırlıktan oluşuyor.

Afete dirençli kent alanları oluşturuluyor

Afete dirençli kent yaklaşımı kentsel dönüşüm çalışmalarında da gözetiliyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yeniden kuruldu. Yüzde 100 uzlaşma esasıyla ve yerinde dönüşümü gerçekleştirme hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında tek hedef, mevzuata aykırı ve sağlıksız konut stoku sorununu çözmek değil. Aynı zamanda ulaşım sıkıntıları, altyapı eksikliği, yeşil alan ve sosyal donatı yetersizliği gibi problemlerin de çözülmesini sağlayarak afete dirençli kent alanları oluşturuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 bölgede Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Gaziemir Aktepe Emrez, Çiğli Güzeltepe’de sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız kazandırdı. Kentsel dönüşüm alanlarında, hak sahiplerine ödenen kira bedeli de aylık 12 bin TL’ye yükseltildi.

Örnekköy 3. ve 4. etap inşaatları başlatacak ihale yapılarak sözleşme imzalandı ve 1018 bağımsız birimin yapım süreci başlatıldı. Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Kanun gereğince yapılan ihaleler neticesinde, Ege Mahallesi 1. Etap, Aktepe Emrez 2. Etap ve Örnekköy 5. etap kapsamında 1561 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Uzundere’deki inşaatların en kısa sürede bitirilmesi için de ihale çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir, kenti afete dirençli hale getirebilmek için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden "Afete Maruz Bölge"lerde de çalışmalarına ayrıca devam ediyor.

Afet Toplanma ve Geçici Barınma Alanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi afet toplanma ve geçici barınma alanlarına ilişkin yeni standartlar belirlemek amacıyla İl Afet Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda geçici barınma alanı sayısı 29’dan 71’e çıkarıldı. Afet toplanma alanı sayısı 2.426’ya ulaştı.

Deprem Odaklı Dirençli Mekan Geliştirme Projesi ile yeşil alan ve parklarda altyapı, üstyapı (wc-elektrik- internet) ulaşım ve güvenlik standartları oluşturuluyor.

İzmir’in afet ve acil durum lojistik kapasitesini artırmak için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte lojistik depoların bölgesel planlaması yapılıyor. Çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak, hijyen paketi, ısıtıcı gibi temel ihtiyaçların stokları artırılıyor.

İşte İzmir’in toplanma alanları: İzmir genelinde acil toplanma alanı olarak belirlenen noktaların konumları ve özelliklerinin yer aldığı listeye aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.izmir.bel.tr/tr/acil-toplanma-alanlari/936/4182