Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyünde 1962 yılında köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı cami, 2020 yılındaki İzmir depremi sonrası oluşan hasar nedeniyle depreme dayanıksız ve kullanılamaz raporu verilerek, mühürlendi. Cami ibadete kapatıldı. Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yıkılan eski köy camisi, Osmanlı mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilip, Kurban Bayramı’nda ibadete açılacak.

Lapseki ilçesine bağlı 50 haneli Kocaveli köyü camisi, 1962 yılında köylüler tarafından kendi imkanlarıyla yaptırılarak ibadete açıldı. Köy halkının ibadet ettiği cami de, 2020 yılında İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemeler sırasında hasar tespit edildi. Depreme dayanıksız, kullanılamaz raporu verilen cami mühürlendi ve ibadete kapatıldı. Nisan 2022’de kurulan Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin girişimleriyle eski köy camisi yıkıldı. Osmanlı mimarisine uygun şekilde yapılacak olan yeni cami için geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde temeli atıldı. Ardından cami inşaatına başlandı. Kaba inşaatı tamamlanan caminin kubbesinde çalışmalar devam ediyor. Köy halkı ve hayırseverlerin yardımıyla inşaatı devam eden ve yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak olan Osmanlı mimarisine uygun yapılan Kocaveli köyü camisinin bu yıl Kurban Bayramı’nda ibadete açılması planlanıyor.

Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Evran, Kocaveli köyünün tarihinin 1900’lü yıllara dayandığını söyledi. Köyü Bulgar göçmenleri ve Karadeniz’den gelen ailelerin oluşturduğunu belirten Dernek Başkanı Ahmet Evran, “Kocaveli köyü camisi 1062 yılında o zamanki büyüklerimiz tarafından yığma taş ile yaptırılmış. İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Jandarma ve ilgili birimler tarafından hasar tespit çalışmaları sırasında köy camimizde hasar tespit edildi. Biz Muhtarlık bünyesinde burasını tadilat ile onarabilir miyiz diye girişimde bulunduk. Burada yapılan incelemede bu caminin tadilat ile değil yıkılması ve yerine yeni bir cami yapılması gerektiğini bize bildirdiler. Sonrasında biz bu camiyi yıktık. Köyümüzde Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini kurduk. Bu dernek yasal olarak Çanakkale Valiliği’nden izin alınarak kuruldu. Camiyi yıktıktan sonra yerine sıfırdan cami yapmaya başladık. Bu caminin projesi İstanbul’da çizildi. Osmanlı mimarisine uygun bir cami olarak köyümüzde ibadete açılacak” dedi.

Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğini 18 Nisan 2022 tarihinde kurduklarını belirten Derneği Başkanı Ahmet Evran, “Dernek kurulduktan sonra 13 Temmuz 2022 tarihinde Kurban Bayramı arifesinde temelini attık. Şuanda camimizin kubbe yapımındayız. İnşallah bu yıl camimizi Kurban Bayramı’nda ibadete açmayı planlıyoruz. Temelden bu zamana kadar bağışta bulunan ilk başta köyümüzün vatandaşları ile hayırseverlerden Allah razı olsun. Onların sayesinde camimizin yapımında bu aşamaya kadar geldik. Maddi ve manevi bu zamana kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.