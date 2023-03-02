SUBÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen depreme dayanıklı boru bağlantı sistemlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede yer alıyor.

SUBÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen depreme dayanıklı boru bağlantı sistemlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede yer alıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) yürütücülüğünde deprem sarsıntılarına daha dayanıklı boru bağlantı sistemlerinin geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK-TEYDEP 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı çerçevesinde desteklenen ‘Kompozit Boru Hatlarında Deprem Dayanımı Sağlayan Bağlantı Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi’ projesinde yer alıyor. Proje çerçevesinde Karasu MYO Makine ve Kaynak Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Güleç kompozit malzeme karakterizasyonu ile mekanik performansların kıyaslayacak ve deprem dayanımı sağlayan boruların hidrolik kondisyonları - malzeme performansı ilişkilerini değerlendirecek. Üretilecek borularla altyapı hizmetlerinde deprem güvenliği sağlanması hedefleniyor.