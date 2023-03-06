Hatay’ın Payas ilçesinde deprem anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan 1 kişi yaralandı.

Hatay’ın Payas ilçesinde deprem anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan 1 kişi yaralandı.

İskenderun Körfezi’nde 5 kilometre derinlikte 4.5 şiddetinde Türkiye saatiyle 23.49’da meydana gelen, Hatay’ın birçok ilçesinde hissedilen depreme Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yakalanan ve panikleyen, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi balkondan atlayarak evden çıkmak isterken sert zemine düşerek yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.