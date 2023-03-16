Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Tarihi Çukur Hamamı, depremden zarar görmedi ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş Kalesi’nin güney eteğinde bulunan ve 15’inci yüzyılın sonlarına doğru Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapıldığı tahmin edilen Tarihi Çukur Hamamı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden zarar görmedi. 2012 yılında tekrardan restore edilerek vatandaşlara hizmet vermeye başlayan tarihi hamam, şuanda da deprem bölgesinde duş imkanı bulamayan depremzedelerin ve gönüllü çalışma gerçekleştiren vatandaşlara hizmet veriyor.

“Depremde en ufak hasar bile oluşmadı ”

Tarihi hamamın depremde herhangi bir zarar görmediğini dile getiren Tarihi Çukur Hamamı İşletmecisi Sefer Bulut, “Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Tarihi Çukur Hamamı depremde zarar görmedi ve hamamımız sağlam. En ufak çizik ve çatlak yok ve burayı biz 2012 yılında restore ettik, restore ederken de hiçbir malzemeden kısmadık. Ecdat da zaten binayı sağlam yapmış. Burası taş ve sağlam bir bina. Çok şükür depremde herhangi bir zarar görmedi. Ben bu hamamı ilk haftalarda açmak istedim. Çünkü enkazda çalışan insanlar vardı. Burası doğal gaz ile çalışıyor ve doğal gazımız açılmadı gaz açılmadığı için de ilk haftalarda açamadık. Gazımız daha yeni geldi ve gelir gelmez hamamımızı hizmete açtık ve şu anda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yoğunluk oluyor, herkesin faydalanabilmesi için de insanları içeriye sınırlı şekilde alabiliyoruz” dedi.

Depremin ardından uzun süre sıcak su ve duş sıkıntısı çektiklerini belirten Antalya’dan gelerek AFAD için gönüllü çalışmalar gerçekleştiren Özgür Özgen, “Belli bir süre burada bu sıkıntıyı yaşadık. Duş alabilmek için Gaziantep’e gitmek zorunda kaldık. Ancak geçen hafta buranın açıldığını duyunca geldik. Bizim için iyi oldu, tabi ki temizlik önemli özellikle çadır kentlerde kalanlar için” ifadelerini kullandı.