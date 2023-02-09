Depremde yıkılan 10 katlı apartmanından yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedaviye alındığı hastanede gözyaşlarını tutamadı.

Depremde yıkılan 10 katlı apartmanından yaralı olarak kurtulan yaşlı adam tedaviye alındığı hastanede gözyaşlarını tutamadı.

Deprem afetinin yaşandığı illerde yıkılan binaların enkazlarından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar sağlık ekiplerinin yanı sıra yakınları tarafından çevre illere ulaştırılıyor. Sağlık ekiplerinin yanı sıra yakınları tarafından getirilen yaralılardan 14’ü Tokat Devlet Hastanesi’nde, 4’ü ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tedavi altına alındı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Tamer Özdemir, 1 yaralının yoğun bakım servisinde tedaviye alındığını, diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Kapıyı komşuların yardımı ile açarak çıktık"

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan 10 katlı apartmanda depreme yakalanan ve enkazdan çıkan Dursun Köşker (68), omuzundan yaralandı. Yakınlarının yardımı ile Tokat’a eşi ile birlikte gelen Köşker, Tokat Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde tedaviye alındı. Depreme eşinin feryatları üzerine uyandığını, eve hırsız girdiğini sandığını ifade eden Köşker, “Çok fazla ses vardı, silahlar patlıyor gibi. Ayağa kalktığımda ev sallanıyordu. Omuzumu sarsıntıda duvara çarptım. Yere düştüğümde kartonpiyerlerin düştüğünü gördüğümde depremin olduğunu fark ettim. Kapıyı komşuların yardımı ile açarak çıktık. Ev kullanılamaz hale geldi. Tokat’ta çalışan yeğenim vardı. Onun işverenin yardımı ile geldik” dedi.

Gözyaşlarını tutamadı

Depremde göçük altında kalanları televizyonda izlerken o anları hatırladığını ifade eden Köşker, gözyaşlarını tutamadı. Köşker, “Televizyonu izlerken kendimi tutamıyorum. Onlar bizim evlatlarımız. Ha onların çocuğu ölmüş ha bizim çocuğumuz ölmüş. Aynı şey, durmadan ağlıyorum. Rabbim herkese yardım etsin” diye konuştu.

İki çocuk annesi Halide Köşker (64) ise abdest alırken deprem olduğunu ifade ederek, “O an gittik, öldük dedim. Çok şükür canımız sağ. Çocuklarımın durumu iyi. Tokat’a yeğenimin yardımı ile geldik. Eşimin kolu kırık ameliyat olacak” diye konuştu.

Malatya’da ikinci büyük depreme tek katlı evde yakalanan Emine Horoz (75) balkonun yıkılması üzerine düşerek yaralandı. Kalça kemiği kırılan yaşlı kadın yakınları ile birlikte geldiği Tokat’ta tedavi altına alındı.