Adıyaman’ın Tut ilçesinde depremde evini, selde eşyalarını kaybeden Saniye Karaboğaz, her gün beslediği sokak kedilerini ihmal etmiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Saniye ve Zeynal Abidin Karaboğaz çiftinin yaşadığı ev ağır hasar aldı. Saniye Karaboğaz, evdeki eşyaları çıkartarak Ömerova Deresinin yanında bulunan annesinin evine koydu.

Karaboğaz Ailesi’ni bu kez de sel vurdu. Sel metrelerce yükseldi ve dere kenarında bulunan eve kadar ulaştı. Evin camından içeri giren sel bütün eşyayı kullanılmaz hale getirdi.

Zeynal Abidin Kaaboğaz bir taraftan evin içeni dolan çamurları temizlerken, eşi Saniye Kaaboğaz ise her zaman yaptığı gibi sokak kedilerini besliyor. Evini ve eşyalarını kaybeden Saniye Karabağaz, kedilere mama vermeyi ihmal etmiyor.

Zeynal Abidin Karaboğaz eşyalarının sel altında kaldığını belirterek, “Maalesef başımıza ikince bir felaket geldi. Yaklaşık bir ay önce yaşanan depremde evimiz ağır hasar görmüştü. Eşyalarımızı kayınvalidemin evine getirdik. Ancak burada da sele yakalandık. Evin içi çamurla doldu. Eşyalarımız içeride, bizde evi temizleyemeye çalışıyoruz” dedi.

Saniye Karaboğaz ise, kedileri depremde de selde de ihmal etmediğini kaydederek, “ Onlarda canlı, depremde de aç bırakmadım şimdide aç bırakmıyorum. Belki de onlara verdiğimiz bir lokma yiyecek sayesinde hayattayız. Sabah akşam yaklaşık 15 soka kedisini burada besliyorum” ifadelerini kullandı.