Asrın felaketinde Malatya’da hayatın normalleşmesi adına çalışmalar sürerken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, il dışına çıkan amatör sporculara çağrıda bulunarak memleketlerine dönmelerini istedi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 6 Şubat depreminin hemen ardından tüm tesisleri ve gençlik merkezleri depremzedelerin barınması noktasında açtıklarını belirterek, bakanlık ve 81 ildeki tüm paydaşlarla birlikte vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmek için sahada olduklarını söyledi.

Malatya’da hayatın normalleşmesi adına gençlik ve gelecek adına yapacakları çok şey olduğunu ifade eden Kayhan, konteyner kentlerde açtıkları gençlik merkezleri ile burada yaşayan depremzede gençlerin motivasyon ve morali için gayret sarf ettiklerini belirtti. Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında hali hazırda 10 bine yakın depremzedenin halen misafir olarak ağırlandığını da ifade eden Kayhan, buradaki vatandaşlar ve gençler için de birçok sportif etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gençlik merkezleri, antrenörler ve eğitmenlerin sahada çalıştığını ve hayatın normalleşmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirten İl Müdürü Kayhan, deprem nedeniyle il dışına çıkan sporculara da çağrıda bulunarak memleketlerine gelmelerini istedi. Müdürlük olarak kentte sportif faaliyetlerin tekrardan sürdürülebilmesi adına çalışmaların sürdüğünü de söyleyen Kayhan, bu süreç zarfından kentteki tüm amatör spor kulüplerine maddi ve malzeme yardımında da bulunduklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın deprem bölgelerine desteğinin sürdürdüğünü kaydeden Kayhan, “Bu süreç uzun bir süreç. Şehrimize katkı adına tekrar sportif faaliyetleri sürdüreceğiz, salonlara tekrar döneceğiz. Gençlerin moral ve motivasyonunu bozmaması gerekiyor. Bakanlığın her zaman çocuklarımızın yanındadır, bundan sonra da güzel yarınlar için destekler sürecek” dedi.