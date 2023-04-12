Eskişehir’de, Kahramanmaraş depremi sonrasında afet çantası hazırlamaya yönelen vatandaşların fener ve radyo talebi yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Eskişehir’deki daha çok vatandaşın endişelenerek afet çantası hazırlamaya başladığı belirtiliyor. Muhtemel bir deprem senaryosuna karşı hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar, tedbiri elden bırakmıyor. Bu talep üzerine işlerde önemli bir artış olduğunu ifade eden esnaf, özellikle cep radyosunda yüksek oranda satış yapıldığını dile getirdi. Pil ve düdük satışlarında da yükseliş olduğunu dile getiren satış temsilcisi, artan taleplerle birlikte bazı ürünlerin fiyatında indirimlere gidildiğini belirtti.

“Afet çantası hazırlamaya önem gösterilmesi gerektiğini bir kez daha anladık”

Eskişehir’de esnaflık yapan Emre Acar, depremden sonra fener ve radyo satışlarının hızlandığını söyledi. Afet çantası hazırlamanın önemine dikkat çeken Acar, ”Depremden sonra fener ve radyo satışlarımızda artış oldu. Başımıza gelen bu feci olaydan sonra vatandaşlarımız daha da bilinçlenerek deprem çantası hazırlamaya başladılar. Perakende mağazamız ve internet satışımız üzerinden de işlerimiz hızlandı. Bunların yanı sıra ışıldak, pil ve düdük satışımız da var. Özellikle düdükte çok yüksek bir talep oluyor, önceden de elimizde düdük bulunduruyorduk ancak bu kadar satış yapmıyorduk. Depremden sonra vatandaşlar daha da ürktüler ve bu durumlar için daha donanımlı hale gelmeye çalışıyorlar. Başımıza gelen olaylardan sonra halkımız biraz daha bilinçlendi. Biz de işlerin artışı sebebiyle bir takım indirimler yaptık, düdüğü toptan fiyatına satmaya başladık. Fener çeşitlerimizin fiyatı 5 liradan başlıyor. Kahramanmaraş depremiyle birlikte her ailenin afet çantası hazırlamaya ciddi anlamda önem göstermesi gerektiğini bir kez daha anladık.