DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında destek için ile gelen askerler kaldıkları yurtta kullandıkları peçete, sıvı sabun ve şampuan için para bırakıp gittiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında destek için ile gelen askerler kaldıkları yurtta kullandıkları peçete, sıvı sabun ve şampuan için para bırakıp gittiler.

Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler deprem sonrası memleketlerine gitmiş yurtlarda da kente destek için Mehmetçikler, sosyal yardım uzmanları ve görevliler yerleştirilmişti. Düzce Üniversitesi’nin 5 Aralık’ta eğitime başlamasıyla öğrenciler yurtlarına gelirken görev için gelenler görev yerlerine geri döndüler. Yurtlarında ki odalarına gelen öğrenciler ise askerlerin notları ile karşılaştılar.

Odalarda kullandıkları malzemeler için para ve "Gençler odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarına dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum para ile alırsınız. Başarılar dilerim. Jandarma Abiniz”, “Değerli arkadaşlar; yurt odalarındaki malzemelerinizi kullanmış olduk. Bir kusurumuz olduysa hakkını helal edin. Bursa JÖH Timsahlar” yazılı not bıraktılar.

Öğrenciler gördükleri karşısında duygulanırken “Askerlerimize helal olsun. Biz hakkımızı helal ediyoruz, onlarda helal etsinler” dediler.