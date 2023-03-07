Eskişehir’e gelen depremzedelerin yerleştirildiği evlerdeki kombi ve şofbenlerin bakım ihtiyaçları doğalgaz ustalarının işlerini arttırdı.

Eskişehir’e gelen depremzedelerin yerleştirildiği evlerdeki kombi ve şofbenlerin bakım ihtiyaçları doğalgaz ustalarının işlerini arttırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Eskişehir’e gelen vatandaşlara tahsis edilen evlerdeki kombi ve şofbenlerin bakım ihtiyaçları ustaların işlerinin yoğunlaşmasını sağladı. Son zamanlarda durgun olduğu belirtilen doğalgaz işlerinin depremden sonra hareketlenmeye başladığı ifade edildi. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yetişmek için kazanç sağlamak amacıyla çalışılmadığını belirten doğalgaz ustası, ilerleyen günlerde doğalgazcıların işlerindeki hareketliliğin artabileceğini dile getirdi. Yıkılan binalar tekrardan dikilmeye başlandığı zaman yapılacak doğalgaz sistemleri için Eskişehir’den de ustalar gidebileceğini söyleyen doğalgazcı, “Gerektiği zaman seve seve gideriz, oradakilere yardımcı olmak isteriz” dedi.

“Maalesef bir sürü insan enkaz altında kaldı, oradaki tesisatçılar da enkaz altında kalmış olabilirler”

Eskişehir’de doğalgaz ustası olan Ateş Aydinç, Eskişehir’e gelen depremzedelerin kombi ve şofbenlerinin bakım ihtiyaçlarının işleri arttırdığını söyledi. İlerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde Eskişehir’deki doğalgaz ustalarının da deprem bölgesine gidebileceğini ifade eden Aydinç, “Dün dükkanıma depremzedeler geldi. Eskişehir’e bu konuda büyük bir göç oldu, onları evlere yerleştirdiler. Bizim mahallenin muhtarı de beni çağırdı, gittim ve doğalgaz bakımlarının hepsini yapıp teslim ettim. Kazancına çalışmasak bile en azından işlerimiz artmış oldu. Şu sıralar bir yoğunluğumuz yok zaten, sektör durgun. Maalesef bir sürü insan enkaz altında kaldı, oradaki tesisatçılar da enkaz altında kalmış olabilirler. Binalar dikilmeye başlandığı zaman ihtiyaç olması halinde Eskişehir’deki doğalgaz ustalarının oraya gitme durumu olabilir, böyle bir durumda seve seve gideriz. Şimdiden giden firmalar oldu ama bize de ihtiyaç duyulursa her türlü gideriz. Yardımcı olmak isteriz, başımızın üstünde yerleri var. Doğalgazlarda stok sıkıntısı da yok, ambarlar dolu. Fabrikaların devamlı stoğu olur. Sadece 1 firma yok ki, bir sürü firma var ve yaşanabilecek problemleri mutlaka çözerler. Binalar dikilmeye başlandığı zaman her türlü bizim sektörümüzde hareketlenmeler olacak. Oraya direkt olarak sıfır doğalgazlar gidecek, ikinci el malzemeler kullanılmayacak. Oradaki doğalgaz tesisatlarının kurulumuna da bizler yardımcı olacağız. Tabii önce binayı görmemiz lazım. 2 kat mı, 3 kat mı, bunu bilmeliyiz. Oradaki katlar mecburen azalacak, İnşallah 4 katı geçmezler çünkü orası devamlı beşik gibi sallanıyor” şeklinde konuştu.