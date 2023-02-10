Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Antalya’ya yaralılar gelmeye devam ediyor. 3 bin 88 yaralının geldiği Antalya’da dünyaya gelen iki bebek ise yüzleri güldürdü. İkinci çocuğunu kucağına alan Yakup Topçuoğlu, "Mutlu olamıyoruz, çocuğumuzun doğduğuna bile sevinemiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Antalya’ya yaralılar gelmeye devam ediyor. 3 bin 88 yaralının geldiği Antalya’da dünyaya gelen iki bebek ise yüzleri güldürdü. İkinci çocuğunu kucağına alan Yakup Topçuoğlu, "Mutlu olamıyoruz, çocuğumuzun doğduğuna bile sevinemiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Antalya’ya kendi ve devletin imkanlarıyla gelen yaralıların tedavileri ise hastanelerde devam ediyor. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden Kepez Devlet Hastanesi’ne gelen Elif ve Yakup Topçuoğlu çiftinin bir erkek bebekleri, Kahramanmaraş’tan gelen Ümit-Zehra Ekşi çiftinin ise bir kız bebekleri dünyaya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Devlet Hastanesi’nde bebekleri olan depremzedeleri ziyaret etti. Vali Yazıcı, depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yusuf ve Asel Zümra bebeğe birer çeyrek altın taktı.

Vali Yazıcı, 10 ili etkileyen büyük bir deprem yaşadıklarını belirterek, kente deprem bölgesinden 3 bin 88 hastanın geldiğini söyledi. Bu hastaların 2 bin 540’ının taburcu edildiğini ve geri kalanların serviste tedavisine devam edildiğinin altını çizen Vali Yazıcı, “Yoğun bakımda 63 hastamız var. 5 depremzedemizi de kaybettik. Tüm gücümüzle ekiplerimizle, hastanelerimizle depremzedelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Misafirhanelerimiz ve otellerimizde de depremzedeler var. Oralara da yaklaşık 400 kişilik bir sağlık ekibi oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

"2 bin yatak açtık"

Üzücü olayların yanında güzelliklerin de olduğunu ifade eden Yazıcı, “Deprem bölgesinden gelen iki ailemizin iki bebeği dünyaya geldi. Bir erkek, bir kızımız oldu. Ortopedi servisindeki 10 hastamızın çeşitli kırıkları var. Hatay’dan, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan geldiler. Antalya olarak depremzedelerimizin emrindeyiz. 2 bin yatak açtık. 400 yoğun bakım yatağımızı ayırdık, gerekirse bu sayıyı arttırabiliriz. Biz komşu vilayet olarak hem misafir etme hem de sağlık hizmeti sunma noktasında bölgeden gelecek hastalara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"1 yıllık evler yıkılır mı"

Malatya Battalgazi’de depreme yakalanan ve sağ ayağından yaralanan 74 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Kaygusuz, “Sabaha karşı çok sallandık. Biz ondan sonra dışarı çıktık. Fazla bir şey yoktu. Sonra tekrar eve girdik, kahvaltı yaptık. Öğle saatlerinde çok büyük bir deprem oldu, mahvetti evi. Torunum yanımdaydı, kendimi değil onu düşündüm. Hemen dışarı çıktık. Arabada iki gün kaldık. Sonra kargo uçağıyla Antalya’ya geldik. Malatya’da evler yıkıldı, hepsi de yeni evlerdi. Bizim olduğumuz yerdeki evleri görünce üzüldüm. Bir yıllık ev yıkılır mı? Üzüldüm. Vefat eden akrabalarım var. Göçük altındakilerden haber alamıyoruz. Ben ayağımdan ameliyat oldum, iyiyim. Bu müteahhitlerin daha fazla denetlenmesini istiyorum” dedi.

"Çocuğumuzun olduğuna sevinemiyoruz"

Adıyaman Gölbaşı’nda depreme yakalanan Yakup Topçuoğlu ise, “Deprem oldu, evimiz hasar gördü. İkinci depreme binanın içinde yakalandım, yıkıntıların altında kalıyordum. Eşimi ve çocuğumu uzaklaştırdım, sürekli binalar yıkılıyordu. Kalacak yerimiz olmadığı için kayınvalidemin yanına Antalya’ya geldik. Hastaneye başvurduk, çok iyi ilgilendiler. Allah devletimize zeval vermesin. Bir tarafta hüzün, bir tarafta mutluluk. Ama mutlu olamıyoruz. Çocuğumun doğduğuna bile sevinemiyoruz. Enkazda olan arkadaşlarımız Osmaniye’de göçük altında. İnşallah güzel haberlerini bekliyoruz” diye konuştu.

"Ailem Hatay’da"

Ortopedi servisinde tedavisine devam edilen 13 yaşındaki Nihal Ateş, ”Hatay’dan geldim. Çok korktuk, yola indik. Çadırda kaldık, amcam Antalya’ya getirdi. Ayağıma bir şey düştü ama hatırlayamıyorum. Burada tedavi görüyorum. Ağabeyim, annem Hatay’dalar. Ayak parmağımda üç kırık var” dedi.

Vali Yazıcı’ya İl Sağlık müdürü İsmail Başıbüyük ve Hastane Başhekimi Ramazan Gürkan da eşlik etti.