Adıyaman’da depremden kurtulan kedi, sezaryenle 2 yavrusunu dünyaya getirdi.

Adıyaman’da depremden kurtulan kedi, sezaryenle 2 yavrusunu dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde 44 binin üzerinde can kaybına, binlerce binanın yıkımına neden oldu. Depremde ağır hasarlı binalardan canlarını zor kurtaranlar afet bölgesinden ayrılırken, can dostlarını geride bırakmadı. Adıyaman’da ilk depremde kendilerini dışarı atmayı başaran Çelik ailesi, bir süre sonra hasarlı binadan çıkarak yanlarına gelen kedinin sevincini yaşadı. Kızının Tokat’ta yaşadığı eve yerleşen aile kediyi de beraberinde getirdi. ‘Çilek’ isimli kedi gece saatlerinde doğum yapmaya başladı. Dünyaya getirdiği 2 yavrusundan 1’i ölen kedi, diğer yavrularını doğuramadı. Ailenin ulaştığı veteriner hekim kediyi doğum yaptırmak üzere aracı ile kliniğe götürdü. Yaklaşık yarım saat süren sezaryen operasyonuyla kedi, 2 yavrusunu daha dünyaya getirdi.

Depremzede Vesile Çelik, kedisine sarılarak duygusal anlar yaşadı. Sabaha karşı yakalandıkları depremden canlarını zor kurtararak evden çıktıklarını ifade eden Çelik, “Depremden yarım saat sonra kedim çıktı yanıma geldi. Onu orada bırakamadım yanımda Tokat’a getirdim. Doğum yapamayınca veterinere getirdik, sağ olsunlar. Yavrularını dünyaya getirdi. Kedimin 3 yavrusu oldu. Sahiplenmek isteyen olursa verebilirim” dedi.

Veteriner Hekim Fatih Koç da depremzede ailenin kendisine ulaşarak kedilerinin doğum yapamadığını söylemesi üzerine kayıtsız kalmadıklarını söyledi. Başarılı bir sezaryen ameliyatla kedinin 2 yavrusunu dünyaya getirdiklerini ifade eden Koç, “Depremde kayıplarımız çok. Vefat edenlere rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet olarak millet olarak bu yaraları sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Koç, depremzede ailelerin can dostlarına ücretsiz olarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.