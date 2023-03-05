Deprem bölgesi Hatay’dan Edirne’ye gelen Melek Gamsız, Edirne Valiliği öncülüğünde Mimar Sinan Spor Salonu’nda kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan sosyal markette yapılan çalışmalara katılarak, yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Deprem bölgesi Hatay’dan Edirne’ye gelen Melek Gamsız, Edirne Valiliği öncülüğünde Mimar Sinan Spor Salonu’nda kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan sosyal markette yapılan çalışmalara katılarak, yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de depremzedelere destek olabilmek için çalışmalar devam ediyor. Kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için ücretsiz markette genciyle, yaşlısıyla herkes dayanışma içerisinde ekip ruhu ile görev alarak çalışmalara katılıyor. Oğlunun üniversite eğitimi için Hatay’a yerleşen Melek Gamsız, yaşanan depremlerin ardından geldiği Edirne’de kendileri gibi depremzede olan vatandaşlara destek olmak ve yaraların sarılmasına katkı sağlamak için gecesini gündüzüne katıyor. Deprem bölgelerinden kente gelen vatandaşlar için Mimar Sinan Spor Salonu’nda ücretsiz olarak oluşturulan sosyal markette gönüllülerle birlikte görev alan Gamsız, gece geç saatlere kadar burada yapılan çalışmalara katılıyor ve gelen depremzedelere yardımcı oluyor.

Yaraların sarılmasına katkı sağlıyorlar

Çok kötü bir deprem atlatıldığını ve hala yakınlarının deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Melek Gamsız, oğlunun deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak için Hatay’da kaldığını, kendisinin ise burada yapılan çalışmalara katılarak yaraların sarılmasına katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti. Antep’te, Hatay’da, Urfa’da akrabaları olduğunu söyleyen Gamsız, "Çok şükür kaybımız yok. Ama insanlar çok zor durumda, hala arabada yatıyorlar, dışarıdalar. Onlar için üzülüyoruz. Çok şükür ailemiz sağ demeye bile utanıyor ve çekiniyoruz. Oradakilerle konuşurken ’Nasılsınız?’ demeye utanıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Depremzedelere destek için oluşturulan sosyal marketteki çalışmalara katılarak elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Gamsız, güzel bir ortam olduğunu ve herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

Depremzedelere gönüllü destek

Gönüllü olarak yapılan çalışmalara destek veren 18 yaşındaki Hakan Coşer ise, ücretsiz sosyal markette yapılan çalışmalara katıldığını ve gelen depremzedelere yardımcı olduklarını söyledi.

Fethiye’den ananesini ziyarete gelen ve arkadaşlarından duyup depremzedeler için oluşturulan markette çalışmalara katılan 13 yaşındaki Nisan Kurkur, çalışmalara katılmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hafta sonları ve boş olduğu zamanlarda depremzedelere destek çalışmalarına katıldığını söyleyen 14 yaşındaki Duru Altıerler, bazen paketlemede, bazen düzen oluşturmada, bazen ise depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardım ettiğini aktardı.