Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’da 36 saat sonra enkaz altından çıkarılan anne Eysem, oğlu Bekir’in kaybolduğunu düşündü. Adana Şehir Hastanesi çalışanlarının yardımıyla aynı hastanede bulunan Bekir, annesine yeniden kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’da 36 saat sonra enkaz altından çıkarılan anne Eysem, oğlu Bekir’in kaybolduğunu düşündü. Adana Şehir Hastanesi çalışanlarının yardımıyla aynı hastanede bulunan Bekir, annesine yeniden kavuştu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 5 katlı Nehir Apartmanı’nın 3. katında yaşayan ve evleri enkaza dönüşen binadan 36 saat sonra kurtarılan anne ve oğul, Adana Şehir Hastanesi’nde birbirini bularak hayata yeniden ’merhaba’ dedi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edilen anne Eysem Açıkgöz, oğlu Bekir İlteriş Kaplan’ı aradığını ve sevk edildiği Adana Şehir Hastanesi’nde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından oğlunun da bulunarak getirilmesi ile büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

“Oğlumu bulamadım çok endişelendim”

Anne Eysem Açıkgöz, Hatay’da depreme uyku esnasına yakalandıklarını belirterek, “Bekir de kucağımda yanımda yatıyordu. Depremde yatağımızla birlikte alt kata düştük. 36 saat enkaz altında kaldık. Pencereden sesimizi duyurmaya çalıştık. Daha sonra İstanbul ekibi oğlumu kurtardılar. 1 saat sonra da beni kurtardılar. Oğlumu kurtardıktan sonra Hatay Araştırma Hastanesi’ne götürmüşler. Ben de oraya gittim fakat oğlumu bulamadım çok endişelendim. Beni Adana Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada ısrarla oğlumu sordum sağ olsun sosyal hizmetler sorumlusu kardeşimiz onu buldu fotoğraflarını gösterdi. Daha sonra sürpriz yapıp getirdiler” dedi.

“Bekir’i buldum ve annesiyle buluşturdum”

Sosyal Hizmet Uzmanı Caner Fuat Kurt, Bekir’i acilde kötü durumda bulduklarını ifade ederek, “Kayıt altına almak için fotoğrafını çektim. Bekir, annesinin göçük altında kaldığını düşünüyordu. Daha sonra kimsesizlere bakmak için başka yere geçtim. Bir kadın gördüm kimsesizdi ‘yavrumu bulmam lazım’ diye ağlıyordu. Çektiğim fotoğrafları gösterdim ona gördü ‘dur oğlum bu’ dedi bağırdı. ‘Sabret oğlunu getireceğim’ dedim birkaç saat aradım Bekir’i buldum ve annesiyle buluşturdum” diye konuştu.