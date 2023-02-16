Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen 2 büyük depremde binlerce insan hayatını kaybederken, yaralıların da hastanelerde tedavileri sürüyor.

Depremden kurtularak Mersin’e gelen ve hastanelerde tedavi gören 342 hamile kadından 104’ü doğum yaptı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere nakledilirken, deprem bölgesine en yakın il konumundaki Mersin’de büyük bir yükü sırtlanmış durumda. Özellikle Mersin Şehir Hastanesinde binlerce yaralı vatandaş tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgelerinden gelen 342 hamile yaralı kadın da hastanede gözlem altında tutuluyor. Bu süreçte 104’ü doğum yaparken, bebeklerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan ve yeni doğurdukları ikiz çocukları hastanede kuvözde hayat mücadelesi verirken depreme yakalanan Cansel Hacıoğlulları’da çocuklarıyla birlikte Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kendileri evde, çocukları hastanede depreme yakalanan Hacıoğullları, yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

Deprem gecesi evde eşiyle birlikte olduğunu kaydeden Hacıoğullları, "Gece deprem oldu. Biz büyük bir korkuyla yataktan kalktık ve aşağı indik. Aşağı indikten sonra evimiz yıkıldı. Çocuklarımın ikisi entübe olarak hastanede yatıyordu. Biz o korkuyla direk hastaneye gittik. Hastanede depremden büyük ölçüde hasar aldı. Çocuklarımızı aldık ve bize orada bir tane oksijen tüpü verdiler. Zaten entübe çocuklar olduğu için biraz durumları da kritikti. Arabayla en yakın sağlık kuruluşuna çocuklarımızı götürdük, ondan sonra buraya getirdik. Allah razı olsun burada çok iyi baktılar. Şu an çocuklarım çok iyi. Allah’a şükür kendileri nefes alabiliyor, borusuz beslenebiliyorlar" dedi.

O gece çok kötü saatler geçirdiklerinin altını çizen Hacıoğullları, "Deprem bizi yataktan kaldırdı ve direk aklımıza çocuklarımız geldi. Biz o an eşimle kendimizi düşünmedik, direk çocuklarımız aklımıza geldi. Zaten evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Hemen kendimizi dışarıya attık ve hastaneye gittik. Çocuklarımızı buraya getirdik. Allah’ıma binlerce şükürler olsun ki şu anda bir nebze olsun içimiz rahat. Burada gerçekten aile gibi bir ortam var. Özellikle çocuklarım iyileşme süreci burada hızlandı. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı da Mersin Şehir Hastanesinde doğum yapan bir başka anne oldu. Sağaltıcı, enkazdan çıkarılıp askeri helikopterle Mersin’e getirildikten bir gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirirken, eşi Orhan Sağaltıcı ile birlikte ilk kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mersin’de bebeklerine kavuşan depremzede ailelerden bir diğeri de Sara-Mahir Çakır çifti oldu. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan Sara Çakır, depremde yıkılan evlerinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra getirildiği Mersin’de, sezaryenle bir erkek bebek sahibi oldu. 4 yıldır bekledikleri bebeklerine kavuşan çift, büyük mutluluk yaşadı.

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, deprem bölgesinden Mersin’e bugüne kadar 342 hamile yaralı geldiğini, bunlardan 104’ünün doğum yaptığını, doğum sonrası süreçlerini de takip ettiklerini ifade etti.