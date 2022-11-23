Düzce’de meydana gelen ve Eskişehir’in de dahil olduğu birçok ilde hissedilen depremde tedirginlik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.

Düzce’de meydana gelen ve Eskişehir’in de dahil olduğu birçok ilde hissedilen depremde tedirginlik yaşayan vatandaşlar kendini sokağa attı.

Saat 04.08’de Düzce’nin Gölkaya İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Eskişehir’de de hissedilen depremle birlikte birçok kişi kendini sokağa attı. Özellikle ailesinden uzakta yaşayan ve üniversitelerdeki vize haftasından dolayı uyanık olan öğrenciler merkezi konumlarda bir araya geldi.

“Düzce’de yaşayan ağabeyimi aradım”

Yaşanan depremle birlikte korku dolu şekilde Düzce’de yaşayan abisini aradığını belirten Merve Çiçekçi, “Dalga geçiyorlar zannettim. Avizeye bakınca deprem olduğunu anladım. Sonra korkup aşağı indik. Düzce’de olduğunu öğrendik. Ağabeyim oradaydı benim de. Direkt onu aradım. Orada da bayağı hissetmişler. Uykusundan uyanmış. Anladığım kadarıyla orada da zarar varmış, herkes dışardaymış” dedi.

“Bir arkadaşımızın eli ayağı titriyordu”

Kaldığı yurtta bir arkadaşının panikten elinin ayağının titreşimini ve kendisinin de korku içinde terliklerini alarak dışarı çıktığını söyleyen Buse, “Avizeden fark ettim. Arkadaşlarımız çıktı mı diye koridoru kontrol ettik. Bir arkadaşımızın eli ayağı titriyordu. Zaten deprem olduğunu anlatınca hep birlikte aşağı indik. Terliklerimle çıktım” diye konuştu.

“Ev terliklerimizle aşağı indik”

Yaşadıkları panikle birlikte ev terlikleriyle kendilerini sokağa attıklarını söyleyen Zeynep Turgut ise “Arkadaşlarımızla oyun oynuyorduk. Masa salladı ve birisinin sakladığını zannettik. Sonra deprem olduğunu anladık ve ev terliklerimizle aşağı indik. Herkesin dışarı çıktığını gördük. Çok korktuk. Zaten bende panik atak var” dedi.

“Su şişelerinin sallandığını gördüm”

Odasındaki su şişelerinin sallanmasıyla depremi fark ettiğini belirten Yusuf Can Akcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir anda böyle odamdaki su şişelerinin sallandığını fark ettim. Bir anda yataktan fırlayıp diğer arkadaşlarımı uyandırdım ve kendimizi dışarı attık. 15-20 saniye sürdü”.