Depremzede olarak Diyarbakır’dan Bodrum’a gelen Seyfettin Özdemir (34) caddenin karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Yurttaş hakimiyetindeki 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mezarlığı’na yaklaştığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza sonrası ekiplerce bölgede inceleme yapılırken çok sayıda vatandaş da olayı meraklı bakışlarla izledi.

Depremden kaçtı kazada hayatını kaybetti

Seyfettin Özdemir’in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum’a geldiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı kazayı titizlikle inceledi. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.