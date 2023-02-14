Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı’nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Adana’da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın duvarlarının patladığı anlar görüldü.

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