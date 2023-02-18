Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan bir sitede, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında panikleyerek merdivenlerden kaçan bir kişi ayağı kayarak yuvarlanıp yere düştü. Acılar içerisinde kıvranan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalça kemiğini kıran şahıs tedavi altına alındı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyyüp Nebi Sabır Evleri depremzedelerin sıcak yuvası oldu

Eyyüp Nebi Sabır Evleri depremzedelerin sıcak yuvası oldu

Diyarbakır bir kişi deprem sırasında korkup kaçtı, merdivenlerden yuvarlanarak kalça kemiğini kırdı.

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