DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü depremzedeler için kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti veriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü depremzedeler için kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti veriyor.

Düzce’de kurulu bulunan çadır kentlerde sağlık hizmeti veriliyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerimizce depremden etkilenen vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti vermek için kurulan alanda görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Dr. Yasin Yılmaz, “İlimizde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ilk dakikasından itibaren sağlık çalışanlarımız, kendi kaygı ve korkularını bir kenara bırakarak gerek hastanelerimizin acil servislerine başvuran gerekse deprem çadırlarında kalan depremzedelere hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti vermek için fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Biz birlikte güçlüyüz anlayışıyla koordine olarak vatandaşlarımıza hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti sunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Devlet Hastaneleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerimiz, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.