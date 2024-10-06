Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi’nden etkilenen vatandaşlara moral ve destek olmak amacıyla Klasik Araç Festivali düzenlendi. Ahmet Erdoğan, festivale katılmak için Muğla’nın Datça ilçesinden bin 275 kilometre yol kat etti.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Klasik Otomobil Sevenler Kulübü iş birliğinde, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye çapında Klasik Otomobil Festivali Kahramanmaraş’ta düzenlendi. Festivale Türkiye’nin 22 ilinden çok sayıda klasik araç tutkunu katıldı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "6 Şubat Depremi’nden etkilenen vatandaşlarımıza moral ve destek olmak için Kahramanmaraş’ta festival düzenledik. Klasik otomobil bir tutkudur, bir sevgidir. Bu tutku ve sevgiyi Kahramanmaraş’ta birleştirmekten çok mutluyuz" denildi.

Festivali gezen vatandaşlar ve çocuklar tarihe iz bırakan klasik otomobilleri inceleyip bol bol resim çektirdi.

Programda açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, festivalin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirterek, "Depremden sonra toparlanma sürecindeyiz. Malumunuz travmatik bir olay yaşadık. Bu olayın yok edilmesi ve burada zihinlerimizin dağıtılması, geçmişte duyduğumuz o mutlulukların tekrardan duyulması açısından da hakikaten bu festivalin çok kıymetli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum" dedi.

Festivale Muğla Datça’dan eşiyle katılan Ahmet Erdoğan, "Kahramanmaraş’ın acısını biraz da olsa paylaşabilmek için zevkle geldik. 1975 model arabamla Muğla’nın Datça ilçesinden 1275 kilometre yol geldim. Kahramanmaraş’ı görmeye, insanını kucaklamaya geldik. Az da olsa acılarını bir parça paylaşmaya geldik" ifadelerini kullandı.