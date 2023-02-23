Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük bin haneye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük bin haneye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek depremden etkilenen vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Sağlık ve sosyal işler daire başkanlığı sosyal yardım şube müdürlüğü ekipleri, lojistik depodan gıda kolilerini sosyal yardım araçlarına yükleyerek vatandaşların evlerine kadar götürüyor. İçerisinde yağ, şeker, makarna, pirinç, bulgur mercimek ve nohut bulunan gıda kolileri daha önceden belirlenen dezavantajlı ve Şanlıurfa’da Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ailelere dağıtılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yardım hareketi gün bitimine kadar devam ediyor. Günlük bin haneye gıda kolilerini ulaştıran sosyal yardım ekipleri hane üyelerine bu kolileri teslim ediyor.