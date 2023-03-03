Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde bağışlanan yemler Adıyaman’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde bağışlanan yemler Adıyaman’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım kampanyaları devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ve Tepebaşı Ziraat Odası iş birliği ile depremden etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri için başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde ayni ve nakdi olarak 15 ton yem bağışlandı. Bağışlanan yemler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra başkan yardımcıları, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve meclis üyelerinin de olduğu heyet tarafından uğurlanarak Adıyaman’daki üreticilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bağışlar devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kampanyanın devam ettiğini belirterek, “Bir çuval yem benden” diyen duyarlı Eskişehirlilerin yem bağışlarını Çukurhisar Ek Hizmet Binası, Gündüzler Ek Hizmet Binası, Muttalip Ek Hizmet Binası ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na bırakabileceğinin altını çizdi. Yetkililer ayrıca ayni yardımın yanında nakdi yardımda da bulunulabildiğini ve bir çuval yem tutarının 350 TL olduğunu belirtti.