Engelli bireyler için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen engelli vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve sosyal hayatta en büyük yardımcıları olan akülü tekerlekli sandalye dağıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfalı vatandaşların ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı, yardım çalışmalarını bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen engelli bireylere yönelik manuel ve akülü sandalye dağıtımını sürdürüyor. Sosyal hayatta engelli bireylerin en büyük yardımcıları olan tekerlekli sandalyeler belirlenen adreslere ekipler tarafından teslim ediliyor.

Engelli bireylerle birebir ilgilenen ekipler, onların yüzünü güldürmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde vatandaşların yanlarında yer alan ekipler, engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması adına sahada görev yapıyor.