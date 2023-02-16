Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ”2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihini, 8 Mayıs tarihine kadar uzattık. Depremden etkilenen 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz." dedi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ”2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihini, 8 Mayıs tarihine kadar uzattık. Depremden etkilenen 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz." dedi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la geldiği Malatya’da incelemelerde bulundu. Kent merkezindeki incelemelerinin ardından Doğanşehir’e geçen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci burada oluşturulan Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, 2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre desteklerinin, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödeneceğini kaydederek, "2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi.

“Bin 462 işletmede hasar ve yıkılmalar meydana geldi”

Depremde Malatya’da yıkılan ve ağır hasarlı küçükbaş ve büyükbaş işletme sayısının bin 462, telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 7 bin 219, 13 su ürünleri işletmesinde ise 101 ton balık ve 14 milyon yavru balığın telef olduğunu belirten Kirişci, Malatya’da depremde yıkıma uğrayan işletmelerdeki hayvanlar için 240 çadır, 204 branda, 1028 ton hayvan yemi gönderdiklerini, besicilere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 600 ton arpa desteğinin sağlandığı ifade etti. Depremde etkilenen Sultansuyu Barajı’na ilişkinde açıklamalarda bulunan Kirişci "Sultan Suyu Barajı’nın kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı ve risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük ve devamındaki Karakaya Barajı’na su akışını başlattık. Malatya’da ve diğer 10 ilimizde bulunan 110 baraj ve 30 göletle ilgili hiçbir problemimiz olmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz"

14 bin 324 Bakanlık personelin deprem bölgesinde sahada görev yaptığını aktaran Bakan Kirişci, "2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihini, 8 Mayıs tarihine kadar uzattık. Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri 11 ilimiz için şubat ayı içine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz." şeklinde konuştu

"Kota sınırı olmaksızın üreticiden alım yapacağız"

Depremde etkilenen kentlerde, ÇKS’ye kayıtlı üreticilere destek olmak amacıyla TMO hububat ve bakliyatlarda cins ve kota sınırı olmaksızın üreticiden alım yapılacağını kaydeden Kirişci, "Şubat ayı sonuna kadar Malatya’daki üreticiler için 141,6 milyon lirası mazot gübre desteği, 3,2 milyon lirası yem bitkisi desteği ve 32,7 milyon lirası hayvancılık destekleri olmak üzere toplam 177,5 milyon lira tarımsal desteği çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Deprem bölgesine kurduğumuz seyyar kliniklerle sahipsiz hayvanların tedavilerini üstlendik. İnşallah süreç içerisinde alacağımız diğer kararlar ve önlemler ile bölgedeki tarımsal üretimin sürdürebilirliğini sağlamaya devam edeceğiz.“ diye konuştu