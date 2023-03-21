Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın kişi anısına Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun ve Ordu illerinde 2 bin 800 adet fidan toprakla buluştu.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Giresun ve Ordu illerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun ve Ordu illerinde yapılan fidan dikim programında depremde etkilenen 11 ili temsilen çeşitli türlerinden 2 bin 800 fidan dualar eşliğinde toprakla buluştu.

Giresun’un Tirebolu İlçesi Kuşkayası mevkiinde yapımı devam eden, Harşit Savunması 100. Yılı mesire alanında düzenlenen fidan dikim törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy’un yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Giresun Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve ebediyete intikal edenleri unutmamak adına fidan dikimleriyle hatıralarının yaşatılacağını belirtti.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise “Yüreğimiz buruk olsa da bugün can suyunu verdiğimiz, dalları göğe, kökleri derine gidecek her bir fidanla maziyi geleceğe taşımanın ve deprem şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmanın erdemini paylaşıyoruz” dedi.

Öte yandan Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgide Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun’da 500, Ordu ilinde 300 ve diğer 9 işletmelerde 2 bin olmak üzere toplamda 2 bin 800 adet fidanın toprakla buluştuğu belirtildi.