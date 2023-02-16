Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çocuklar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çocuklar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Depremin ilk anından itibaren Talaytepe Kapalı Spor Salonunu depremzede ailelerin barınması için açan Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaşadıkları zorlu günlerini aşmaları için spor ve oyun temelli sosyal destek çalışması yürütüyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca depremden etkilenen çocukların korkularını atlatmaları, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Talaytepe Kapalı Spor Salonunda eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zeka oyunları gibi etkinlikler yapılıyor. Gündelik hayata adaptasyon amacıyla yapılan faaliyetlerde, parkurlarda yarışan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

“Deprem psikolojisinden çıkmaları için uğraşıyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Milli Sporcu Amine Akçakmak, çocukları eğitsel oyunlar ve spor faaliyetler ile terapi etmeye çalıştıklarını söyledi. Akçakmak, şunları ifade etti:

“Depremden etkilenen çocuklara yardımcı olmak için buradayız. Çocuklar yıprandı, çoğu evinden uzakta kaldı. Psikolojik olarak çöküntüye uğrayan çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla eğleniyoruz, beraber güzel vakit geçiriyoruz. Daha çok deprem psikolojisinden çıkmaları için uğraşıyoruz”.

“Büyükşehir Belediyesi tarafından iyi ağırlanıyoruz”

Tesiste ailesiyle birlikte kalan Şenay Alan, yeğeninin etkinlikler sayesinde psikolojik olarak daha iyi bir duruma geldiğini aktardı. Büyükşehir Belediyesi’nin depremin yaralarını sarmak için yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu anlatan Alan, “Yemek dahil her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından iyi ağırlanıyoruz. Buradaki hocalar, küçükten büyüğe herkese yardımcı oluyorlar. Yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin yemeklerini kendi götürüyorlar. Çocuklar hocalarla arkadaş gibi etkinliklerle kafa dağıtıyor, deprem psikolojisini atlatıyorlar. Halı sahada top oynayıp, piknik yapıyorlar. Çocuklar sosyalleşiyor“ dedi.

“Arkadaş ortamı edindik”

Etkinlikte yer alan 14 yaşındaki Turan Akdeniz, okçuluk sporu ve parkurlarda hoşça vakit geçirdiğini kaydetti. Akdeniz, “Yapılan etkinlikler deprem psikolojisinden çıkmak için iyi geliyor. Burada Arkadaş ortamı edindik. Güzel vakit geçiriyoruz.“ diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik toplanma alanları ve çadır kentlerde farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek.