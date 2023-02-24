Ağrı Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü depremden etkilenen çocuklara moral oldu.

Ağrı Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü depremden etkilenen çocuklara moral oldu.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgelerinden ilçeye gelen çocuklar başta olmak üzere, deprem gündeminden etkilenen çocuklar üzerindeki stresi azaltmak ve eğlenceli vakit geçirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı. Afet bölgelerinden Ağrı’nın Diyadin ilçesine gelen depremzedelerin barınma, gıda, kıyafet, hijyen ve temizlik ürünleri gibi tüm ihtiyaçları Diyadin Kaymakamlığı tarafından karşılanırken, depremden etkilenen çocuklar için de uzman psikologlar ile öğretmenlerin katılımı ile düzenleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resim yapma, şarkı söyleme, oyunlar oynama gibi etkinliklerin yanında psikososyal destekle, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlü Remzi Işık, "Deprem bölgesinden ilçemize gelen çocuklarımız uzman psikologlar ve öğretmenlerimizin de katılımıyla resimler yaptık, şarkılar söyledik, oyunlar oynadık. Onlar bizim geleceğimiz. Oldukça faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İlçemize gelen depremzedeler de bugün burada. Yaralarımızı hep birlikte, omuz omuza, dayanışma ile saracağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.