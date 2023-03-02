Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Muş’a gelen ailelerin çocukları, Güzel Tepe Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Muş’a gelen ailelerin çocukları, Güzel Tepe Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Danişment Gazi Yurdunda misafir edilen depremzede aileler ve çocuklar için psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından depremden etkilenen çocuklar ve aileleri, Güzel Tepe Kayak Merkezinde ağırlandı. Köfte ekmek ve tostlarını afiyetle yiyen çocuklar, kızaklarını alarak kayak pistine koştu. Gün boyunca kızaklarla kayarak günün tadını çıkaran çocuklar, bir nebzede olsa depremi unuttuklarını söylediler.

Kayak pistinde çocuklara eşlik eden gençlik liderlerinde İrfan Batır, yurtlarda barınan aileler ve çocuklar için psikosoyal etkinlikler düzenleyerek yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımızı kayak merkezimizde misafir ettik. Çocuklarla köfte ekmek yedik. Kızaklarla kayarak kartopu oynadık. Deprem psikolojini kafalarından atmaları için bu tür projelere imza atıyoruz. Yurtlarımızda barınan aileler ve çocuklar için psikosoyal etkinlikler düzenleyerek yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Onlar için buradayız” dedi.

Psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde Muş Güzel Tepe Kayak Merkezine çocukları getirdiklerini ifade eden İsmail Özkan ise “İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı hizmet veren gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremlerde etkilenen vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırlıyoruz. Yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza yönelik psikososyal faaliyetler yapıyoruz. Bugün de psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde Muş Kayak Merkezine geldik. Minik yürekler ile birlikte kartopu oynayarak kızaklarla kaydık” ifadelerini kullandı.

Depreme Hatay Kırıkhan’da yakalanan Necla Kaplan da, enkazdan zor kurtulduklarını söyleyerek, “Depreme Hatay Kırıkhan’da yakalandık, oradaki evimiz yıkıldı. Yıkılan duvarların içerisinden çıktık. Sonra Muş merkeze geldik. Şu an Danişment Gazi Yurdunda kalıyorum. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun. Bugün bir etkinlik yaptılar. Çocuklarımızla birlikte bizi kayak merkezine getirdiler. Karla buluştuk, çok mutlu olduk. Kaydık, düştük ve çok eğlendik. Biraz olsun deprem psikolojisini attık üstümüzden” şeklinde konuştu.

Deprem sonrası Malatya’dan Muş’a gelen depremzede çocuklardan Ayşe Kınay ise hayatında ilk defa kızakla kaydığını belirterek, “Malatya’da deprem olduğu için ailem ile birlikte Muş’a geldik. Burada ailem ile birlikte yurtta kalıyoruz. Bugünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bizi kayak merkezine getirdi. Hep beraber burada kayıyoruz. Düşe kalka öğreniyorum. İlk defa kızaklarla kayıyorum. Bize çok iyi geldi” dedi.

Depremzede çocuk Merve Yeşilyurt da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kendileri için farklı etkinlikler düzenlediğini söyleyerek, “İlk defa arkadaşlarımla beraber kızakla kayıyorum. Düşe kalka öğreniyorum” diye konuştu.