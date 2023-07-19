Kastamonu Üniversitesinin deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen depremzede çocuklar için yürüttüğü projede sona gelindi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı koordinesinde planlanarak gerçekleştirilen “Depremden Etkilenen Çocuk ve Gençlerin Bireysel ve Grup Temelli Eğitsel Destek Çalışmaları Yoluyla Akademik ve Sosyo-Duygusal Kapasitelerinin Geliştirilmesi” adlı projenin kapanış toplantısı Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Projede, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Kastamonu’ya aileleriyle gelen 4-17 yaş aralığında ve eğitim çağında olan çocuk ve gençlerin akademik ve sosyo-duygusal kapasitelerinin, okul ve okul dışı akademik ve sosyokültürel çalışmalar yoluyla geliştirilmesi hedeflendi.

Proje, Eğitim Fakültesi’nin farklı programlarında görevli Doç. Dr. E. Nihal Lindberg, Doç. Dr. Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, Doç. Dr. Hüseyin Uysal, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Aliustaoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Naim Ünver, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Alkan Bayraktar, Dr. Murat Konuk, Araştırma Görevlisi Yeşim Akın Yalçın, Araştırma Görevlisi Ece Tuncer Tüfekçi, Araştırma Görevlisi Mehmet Yavaş ile Araştırma Görevlisi Berna Yiğitkaya hazırlandı.

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nün şifahi olurlarıyla yürütülen proje çerçevesindeki uygulamalar, 2 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumu Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunda Eğitim Fakültesinin farklı programlarına kayıtlı 56 gönüllü öğrencinin desteği ile haftada 5 gün olarak gerçekleştirildi.