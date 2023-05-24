Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri’nin Sarız ilçesinde, bir vatandaşın bahçesinden sıcak su çıktı. Yapılan ölçümlerde çıkan suyun sıcaklığı 86 derece olarak ölçülürken, Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, belli bir rezervin bulunması durumunda yapılacak çalışmalarla yörenin termal turizmi açısından merkez olabileceğini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il etkilenmişti. Kayseri’de de en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Sarız’da bir vatandaşın bahçesinden sıcak su çıktı. Yapılan ölçümlerde suyun sıcaklığı 86 derece ölçülürken, Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; su rezervinin yeterli olması durumunda bölgeye termal anlamda katkı sağlayacağını açıkladı. Ülkenin deprem bölgesi olduğu bilinciyle depremlerde oluşabilecek zararın en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Evsen; "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu depremleri hem Kuzey Anadolu Fayının etkisiyle hem de Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisiyle 6 Şubat’tan bu güne kadar 1’den 7 büyüklüğüne kadar değişik oranlarda hissettik. Bu depremler vesilesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve daha sonra oluşan artçı depremlerde yaklaşık 100 bin civarında insanımız hayatını kaybetti, bir o kadar da insanımız yaralı. Bunlar depremlerin hep kötü yüzleri. Ama eğer siz konutunuzu sağlam yaparsanız, depremi oluşturan fay zonlarından uzakta daha güvenli yerlerde hayatınızı devam ettirebilirseniz depremler çok fazla zarar vermeyebilir. Bunun da temel şartı o bölgede oluşacak muhtemel deprem büyüklüğünde ayakta kalabilecek sağlam konutları yapabilmek ve deprem etki alanından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak. Eğer bu iki şartı gerçekleştirebilirsek depremlerde minimum oranda zarar görme adına üzerimize düşen sorumlulukları yapmış oluruz diye düşünüyorum. Depremlere karşı alınabilecek en iyi tedbirlerden bir tanesi şuurlu bir toplum, dirençli bir şehir oluşturmak. Onun için toplumun bütün kesimlerine bütün alanlarda eğitim, öğretim ve çalışmaları devam ettirmek" dedi.

"Termal turizmi açısından önemli bir merkez olabilir"

Kendilerine gelen ihbarı yerinde değerlendirdiklerini ve yapılan ölçümlerde çıkan suyun 86 derece sıcaklığa kadar ulaştığını aktaran Evsen, yapılacak çalışmalarla bölgeye termal turizm açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Depremlerin kötü yüzü olduğu kadar iyi tarafının da olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; "Bu güne kadar konuştuklarımız depremlerin kötü yüzleriydi. Ama depremlerin iyi tarafı da var. Sarız bölgesinde bize gelen bir ihbar istikâmetinde yerinde bir incelemede bulunduk. Yapmış olduğumuz incelemede ilçe merkezinin Kızılpınar Mahallesinde bir vatandaşın evinin bahçesinde sıcak su çıkışının olduğunu gördük. Diri faylara baktığımızda sıcak su çıkışının diri fay üzerinde olmadığını, Sarız fayının biraz yakınında olduğunu gözlemledik. Yerinde yapılan ölçümleri incelediğimizde ısı değerinin yaklaşık 86 dereceye kadar ulaştığı belli oluyordu. Su buharının çıktığına şahit olduk. Bu bölgede yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bölgede jeotermal potansiyelin olup olmadığı, potansiyelin daha fazla yerlere sirayet edip etmediği çalışmalarıyla yörenin jeotermal alan olabileceği yönünde katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen bu sıcak su çıkışının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Sarız ilçesinde meydana gelen sıcak suyun devamı olacaktır. Belli bir rezervin olması durumunda ilçeye ve ilimize katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Termal turizmi açısından önemli bir merkez. Etrafındaki il ve ilçelere baktığımızda Elbistan’da sıcak su çıkışı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında Tufanbeyli, Göksun’da, Pınarbaşı’nda, Sivas’ın ilçelerinde sıcak su çıkışı yok. Bu anlamda Sarız ilçesi termal turizm anlamında isabetli bir nokta olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.