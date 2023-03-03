Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personellerine de psikiyatrik destek hizmeti sunuluyor. İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Alhan, meydana gelen depremin ardından hastanede ‘Psikososyal Destek Birimi’ni kurduklarını belirtti. Türkiye’nin birçok iline olduğu gibi Van’a da çok sayıda depremzede aile geldiğini hatırlatan Dr. Alhan, “Gelen ailelerin depremle ilgili süreçlerden etkilenmeleri dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal hizmet uzmanları ve psikolog arkadaşlarımız sahada bir çalışma yürütmektedir. Bu arkadaşlarımızın sahada yaptıkları çalışmaların bir benzerini hastanemizde yürütüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız psikososyal destek alması gerektiğine inandıkları depremzedeleri birimimize yönlendiriyor. Burada da psikolog arkadaşlarımız eşliğinde ön değerlendirmeleri yapılıyor. Takip gerektiren depremzedelerle alakalı sonraki süreçlerle ilgili planlamalar yapılıyor. Değerlendirilmesi gereken depremzedeler de psikiyatrik kliniklerine yönlendirilip orada takip ve tedavileri yürütülmektedir” dedi.

“Onların bu işteki emeği çok büyüktür”

Depremzedelerin yanı sıra bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer alan AFAD personellerinin de süreçten etkilendiklerini dile getiren Alhan, “Tabii insani olarak bu durumdan etkilenmiş olma ihtimallerini de biz göz önünde bulundurarak bu arkadaşlarımızı da belli bir program çerçevesinde hastanemizde değerlendirmekteyiz. Eğer etkilenen arkadaşlarımız varsa onlara dönük de psikososyal destek hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.