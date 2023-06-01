Erbaa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin türküleriyle konser verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramında yapılması planlanan ancak Şırnak’ta şehit olan askerler nedeniyle ertelenen konser dün akşam gerçekleştirildi. Depremden etkilenen 11 ilin türkülerini seslendiren koronun konserine Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konser Erbaa Belediyesi bünyesinde kurs alan kursiyerlerin zeybek gösterisiyle sona erdi.

"Depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz"

Koro üyelerinin ve folklor ekibinin özveriyle çalışıp güzel bir program gerçekleştirdiğini belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah böyle büyük acıları, böyle büyük kayıpları rabbim insanlığa yaşatmasın diyorum. 11 ilimizi anmak adına çok güzel bir program düzenledi korumuz. Ben özellikle emek harcayıp, özveriyle çalışıp ailesinden, çocuğundan zaman ayıran koromuza ve kıymetli Aynur hocamıza sizler adına teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıyor, hazırlanıyorlar. Onların bu özverisi bize umut oluyor, geleceğe umut oluyor. Sanata, kültüre; birliğine, beraberliğine umut oluyor. Folklor ekibimiz bugün çok güzel bir oyun sergiledi. Ben Erdal hocam başta olmak üzere diğer hocalarıma, arkadaşlarıma folklor ekibinde bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.